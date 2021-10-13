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Dünya

KKTC Başbakanı Saner hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğunu bildirdi.

Şeyma Uzundere   | 13.10.2021
KKTC Başbakanı Saner hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu

Ankara

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Saner, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Tatar ile görüşmesi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Saner, "Hükümetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını gözlemlediğimden az önce istifamı sundum. En erken zamanda erken seçime gidilmesi gerekiyor." dedi.

Hükümet ortağı partilerin kendi içinde yaşadıkları sorunlara dikkati çeken Saner, "UBP, tüm milletvekilleri ile Mecliste yer alırken, gerek DP’nin kendi içerisindeki milletvekillerini sağlayamaması gerek YDP’nin kendi içinde yaşamış olduğu bir kurultay sonucu partideki bir milletvekilinin de istifa etmesi ile, bugün itibarıyla Mecliste çoğunluğumuz da bulunmadığından, yani 26 sayımız olmadığından görevi sayın Cumhurbaşkanı’na iade etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının baş gösterdiği zorlu şartlarda bir azınlık hükümeti kurduklarını belirten Saner, UBP olarak erken seçime de hazır olduklarını söyledi.

KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümet protokolü, 8 Aralık 2020'de UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisinde imzalanmış, Bakanlar Kurulu listesi de 9 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmıştı.

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