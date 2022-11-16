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Dünya

Kızılhaç: Rusların çekildiği Herson'da insanlar ağır şartlarla karşı karşıya

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da, Rus güçlerin çekilmesinden sonra tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kenti ve civarındaki insanların ağır şartlarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 16.11.2022
Kızılhaç: Rusların çekildiği Herson'da insanlar ağır şartlarla karşı karşıya Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Cenevre

ICRC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ICRC, Herson'a sağlık personeli ekibi ve su mühendisleri ile patlayıcı mühimmat ve mayınlarla ilgili riskler konusunda uzmanlar gönderdi.

Herson ve bölgesine yardım ulaştıran ICRC heyeti, oradaki insani durumu da değerlendirdi.

Ukrayna'daki ICRC heyetinin lideri Stephan Sakalian, "Herson'da çok büyük ihtiyaçlar var. Ayrıca burada çok zor koşullarla karşı karşıya kalan insanlar, gönüllüler ve sağlık personelinde inanılmaz bir direnç gördük." ifadesini kullandı.

ICRC, Rus güçlerin çekilmesinin ardından ağır şartlarla karşı karşıya kalan Herson bölgesine 500 yaralıyı ve temel sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 2 bin hastayı 3 ay boyunca tedavi edebilecek tıbbi malzeme yolladı.

Bölgedeki psikiyatri hastanesine de 600 gıda paketi ve hijyen kiti ulaştırıldı.

Ukrayna'nın ulusal enerji şirketi yetkililerinden ICRC heyetine aktarılan bilgiye göre, Rus güçleri, geçen hafta sonu Herson'dan ayrılmadan önce kritik enerji altyapısını da imha etti.

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