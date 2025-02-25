Kızılhaç: Batı Şeria'nın kuzeyinde binlerce sivilin insani yardıma ihtiyacı var
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yaşayan binlerce Filistinli sivilin, temiz su, gıda, tıbbi bakım ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını, insani yardıma ihtiyaç duyduğunu duyurdu.
Ramallah
ICRC, İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Batı Şeria’nın kuzeyindeki insani duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Batı Şeria'nın kuzeyindeki binlerce sivil, devam eden operasyonlar (İsrail) nedeniyle yerlerinden edildi. Birçoğu, hasar gören ve hatta tamamen yıkılan evlerine dönemiyor ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail’in Batı Şeria’nın Cenin, Tulkerim, Tubas ve diğer kentlerinde devam eden saldırılarından endişe duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, çok sayıda Filistinlinin evlerini terk ederek kalabalık camilere ve okullara sığınmak zorunda kaldığı vurgulandı.
Soğuk havalar nedeniyle bölgede durumun daha da zorlaştığına işaret edilen açıklamada, çok sayıda Filistinli ailenin bu zor şartların yanı sıra, İsrail ordusunca gözaltına alınan evlatlarının akıbetini öğrenmeye çalıştığına yer verildi.
ICRC’nin Filistin Kızılayı ile koordineli bir şekilde insani yardım ulaştırmaya ve tıbbi operasyonlar düzenlemeye çalıştığına işaret edilen açıklamada, "Batı Şeria'nın kuzeyindeki yerinden edilmiş sivillerin acil insani yardıma ihtiyacı var. Halkın insanca muamele görmesi ve şiddetten korunması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.
İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.
İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbedenİsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.