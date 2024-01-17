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Dünya

Kırgızistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Mi-8 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 1 asker öldü, 8 kişi yaralandı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Kırgızistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Kyrgyzstan

Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa ait poligonda eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopterin inişi sırasında düştüğü belirtildi.

Kazada, 1 askerin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifada edilirken, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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