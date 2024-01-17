Kırgızistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Mi-8 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 1 asker öldü, 8 kişi yaralandı.
Kyrgyzstan
Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa ait poligonda eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopterin inişi sırasında düştüğü belirtildi.
Kazada, 1 askerin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifada edilirken, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.