Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: Kırgızistan, Türkiye’nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ortak basın toplantısı düzenledi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kırgızistan, Türkiye’nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.