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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: Kırgızistan, Türkiye’nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor

Ekip   | 09.06.2021
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: Kırgızistan, Türkiye’nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ortak basın toplantısı düzenledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kırgızistan, Türkiye’nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor" dedi.

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