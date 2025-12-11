Dolar
Dünya

Kerkük'te iki gündür aralıksız süren şiddetli yağışlar nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

Irak’ın Kerkük kentinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağışın neden olduğu selde evinde mahsur kalan bir kişi elektrik akımına kapıldı.

Ali Makram Ghareeb  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Kerkük'te iki gündür aralıksız süren şiddetli yağışlar nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, evin su altında kalması sonucu meydana gelen elektrik arızası nedeniyle akıma kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Irak genelinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış ve sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

