Kerkük'te iki gündür aralıksız süren şiddetli yağışlar nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Irak’ın Kerkük kentinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağışın neden olduğu selde evinde mahsur kalan bir kişi elektrik akımına kapıldı.
Kerkük
Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, evin su altında kalması sonucu meydana gelen elektrik arızası nedeniyle akıma kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Irak genelinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış ve sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı