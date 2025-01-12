Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,293.30
BTC/USDT
94,687.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kerküklü öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına çizimlerle tepki gösterdi

Irak'ın Kerkük kentinde ilköğretim öğrencileri İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına dikkati çekmek için yaptıkları resimleri sergiledi.

Ali Makram Ghareeb  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Kerküklü öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına çizimlerle tepki gösterdi Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen sergiyi organize eden ressam Ayşan Salihi, AA muhabirine öğrencilerin bölgede ve özellikle Gazze'deki olaylara tepkilerini çizimleriyle gösterdiklerini söyledi.

Salihi, Kerkük'te Türkçe eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin özellikle Gazze'deki olaylara dikkati çekmek için oradaki insanlık dramını çizdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin, Gazzeli çocukların yaşadıklarını ve maruz kaldıkları tüm haksızlıkları çizdikleri resimlerle yansıttıklarını ifade eden Salihi, "Öğrenciler çizdikleri resimleriyle Gazzeli çocukların yanında olduklarını ifade etmeye çalışıyorlar." dedi.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Bölüm Başkanı İmad Muhammed, Irak Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki okullarda yıllık aktivite çalışmaları kapsamında bu etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bugünkü aktivitenin Gazze'ye destek olmak için düzenlendiğini aktaran Muhammed, "Miniklerimiz, 'Biz de yanınızdayız. Gelemiyoruz, ulaşamıyoruz size ama hiç olmazsa yüreğimiz ve çizgilerimiz sizinle' diyorlar." diye konuştu.

İlkokul beşinci sınıf öğrencisi Metin Mustafa, yaptıkları çizimlerle Gazzeli yaşıtlarına destek vermek ve İsrail'i protesto etmek istediklerini ifade etti.

Ortaokul öğrencisi Nazlı Gül de Filistinlilerin yalnız olmadıklarını, Gazzeli çocuklara bunu yaşatmaya kimsenin hakkı olmadığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi
Büyük Çamlıca Camisi'ndeki "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" sona erdi
Halk otobüsü şoförü, nefes borusuna yiyecek kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtardı
İstanbul'da etkili olan sağanak gece saatlerine kadar sürecek
Kastamonu'da etkili olan sis dronla görüntülendi

Benzer haberler

İsrail basını: İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına neredeyse varıldı

İsrail basını: İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına neredeyse varıldı

Kerküklü öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına çizimlerle tepki gösterdi

Filistin Spor Federasyonu: İsrail, Gazze'de 95'i çocuk 708 sporcuyu öldürdü

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan oksijen sıkıntısı, hasta bebeklerin hayatını tehdit ediyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan oksijen sıkıntısı, hasta bebeklerin hayatını tehdit ediyor
Kerkük'te DEAŞ'ın gizlenmeye yeri olarak kullandığı vadi, teröristlerden arındırıldı

Kerkük'te DEAŞ'ın gizlenmeye yeri olarak kullandığı vadi, teröristlerden arındırıldı
İrlanda'da İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek yürüyüşü

İrlanda'da İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek yürüyüşü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet