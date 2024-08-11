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Dünya

Kerkük valiliği için bazı meclis üyeleri oylama yaparken diğerleri boykot etti

Irak'ın Kerkük kentinin valilik görevi için Kerkük Meclisinin KYB’li ve bazı Arap üyeleri oylama yaptı.

Haydar Karaalp  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Kerkük valiliği için bazı meclis üyeleri oylama yaparken diğerleri boykot etti Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Bağdat

Irak basınında yer alan haberlere göre, Kerkük Vilayet Meclisinin 5 KYB'li, 3 Arap ve 1 Hıristiyan üyesi Bağdat'ta Reşid Hotel'de toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yaptı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valilik, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek verdi.

Öte yandan Kerkük Meclisindeki Türkmen, KDP’li ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek Bağdat’taki toplantıya katılmadı.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edildi.

Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.

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