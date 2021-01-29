Euro
8.84
Dolar
7.28
BIST 100
1,486.55
Altın
1,863.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KDP Sincar Sorumlusu Kaçak: PKK’nın kaçırdığı Yezidi genç sayısı DEAŞ’ın kaçırdıklarından fazla

Kaçak, yerel basına yaptığı açıklamada, “PKK, Sincar’dan ve Suriye’deki Hol Kamp’ından erkek ve kadın genç Yezidileri kaçırdı. Bunlar, Kandil gibi yerlere götürüldü.” dedi.

Haydar Karaalp   | 29.01.2021
KDP Sincar Sorumlusu Kaçak: PKK’nın kaçırdığı Yezidi genç sayısı DEAŞ’ın kaçırdıklarından fazla

Bağdat

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, terör örgütü PKK’nın kaçırdığı Yezidi genç sayısının DEAŞ’ın kaçırdıklarından daha fazla olduğunu söyledi.

Kaçak, yerel basına yaptığı açıklamada, “PKK, Sincar’dan ve Suriye’deki Hol Kamp’ından erkek ve kadın genç Yezidileri kaçırdı. Bunlar, Kandil gibi yerlere götürüldü.” dedi.

PKK terörünün kaçırdığı Yezidilerin sayısı hakkında net veriler olmadığını dile getiren Kaçak, “PKK’nın kaçırdığı Yezidilerin sayısı DEAŞ’ın 2014’te Sincar’dan kaçırdığı Yezidi genç sayısını geçiyor.” ifadesini kullandı.

Irak’ta Yezidiler 2014 yılında Musul’a bağlı Sincar’da DEAŞ terör örgütü tarafından öldürme ve kaçırılma eylemine maruz kalmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 700 bini geçti
Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech-Pfizer aşısı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor
'Ölüm etrafınızda kol geziyor diye düşünüyorsunuz'
'Sürekli öleceğimi, boğulacağımı, ikinci nefesimi alamayacağımı düşündüm'
Gürcistan'a ilk Kovid-19 aşısı şubat sonunda getirilecek

Benzer haberler

KDP Sincar Sorumlusu Kaçak: PKK’nın kaçırdığı Yezidi genç sayısı DEAŞ’ın kaçırdıklarından fazla

KDP Sincar Sorumlusu Kaçak: PKK’nın kaçırdığı Yezidi genç sayısı DEAŞ’ın kaçırdıklarından fazla

Irak Başbakanı, DEAŞ’ın sözde valisinin öldürüldüğünü açıkladı

Avusturya’daki Türk diasporasını bekleyen iki tehlike

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki mensuplarına 1,5 milyon lira göndermişler

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki mensuplarına 1,5 milyon lira göndermişler
Telafer'de DEAŞ'ın tahrip ettiği yüzlerce ev onarılmayı bekliyor

Telafer'de DEAŞ'ın tahrip ettiği yüzlerce ev onarılmayı bekliyor
Balıkesir merkezli 58 ilde DEAŞ operasyonunda 126 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 58 ilde DEAŞ operasyonunda 126 şüpheli yakalandı