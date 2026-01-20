Dolar
logo
Dünya

Kazakistan'ın yeni parlamentosu "Kurultay" olarak adlandırılacak

Kazakistan'ın Meclis ve Senato'dan oluşan Parlamentosu, tek meclisli sisteme geçtikten sonra Kurultay olarak adlandırılacak.

Meiramgul Kussainova  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Kazakistan'ın yeni parlamentosu "Kurultay" olarak adlandırılacak

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kızılorda kentinde düzenlenen Ulusal Kurultay'ın 5. Toplantısında ülkede kurulacak tek meclisli yeni parlamentoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tokayev, halkın tek meclisli Parlamentoyu desteklediğini ifade etti.

Yeni Parlamentoya "Kurultay" isminin verileceğini belirten Tokayev, "Halkımız, Kurultay kelimesinin tarihi anlamını iyi biliyor. Dolayısıyla, ülkemizin siyasi sisteminde 'Kurultay' isminin önemli devlet sembolü olarak kalması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Tokayev, yeni Parlamentonun hem etkili hem profesyonel olmasını hedeflediklerini ve bu bağlamda uluslararası tecrübeyi de inceleyerek meclisteki sandalye sayısının 145 olarak belirlenmesi konusunda karar aldıklarını söyledi.

Meclis Başkanının 3 yardımcısı olabileceğini, meclisteki toplam komite sayısının ise 8'i geçmeyeceğini kaydeden Tokayev, ayrıca yeni Parlamentoda Cumhurbaşkanı kotasının olmayacağını kaydetti.

Tokayev, bunun yanı sıra daha önce Meclis, Senato ve Cumhurbaşkanının ortak kararıyla ataması yapılan Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Merkezi Seçim Komisyonu başkanlarının ve üyelerinin bundan sonra sadece meclis onayıyla atanacağını dile getirdi.

Yeni Parlamentoya milletvekillerinin oransal (nispi) seçim sistemiyle seçileceğini belirten Tokayev, "Bu sistem siyasi partilerin rolünü güçlendirecek ve onların toplum karşısındaki sorumluluklarını artıracak." ifadesini kullandı.

Tokayev, ayrıca siyasi partilerin parlamentoya girmesi için seçim barajının yüzde 5 oy oranını aşması gerektiğini kaydetti.

Tek meclisli sisteme geçiş için yeni bir Anayasa'nın hazırlanmasının söz konusu olduğuna işaret eden Tokayev, yarın Anayasa Mahkemesi Başkanlığında Anayasa Komisyonu oluşturulması için özel bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Tokayev, Komisyonun bu önerileri değerlendirdikten sonra referandum tarihinin belirleneceğini ifade etti.

