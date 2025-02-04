Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağa ilişkin soruşturmanın ön raporu açıklandı
Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024'te düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağına ilişkin yapılan soruşturmanın ön raporunda uçakta çok sayıda yabancı cismin bulunduğu bildirildi.
Astana
Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan 53 sayfalık raporda, enkazda yapılan ilk incelemede çeşitli boyut ve şekillerde uçağın kuyruk kısmında, stabilizatöründe ve dümenlerinde çok sayıda açık ve kapalı hasarın belirlendiği kaydedildi.
- Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi
- AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı
- Tokayev ve Putin, telefonda Aktau'daki uçak kazasını görüştü
- Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağından kurtulan yolcularından Rahimov, AA'ya konuştu
- Aliyev, Azerbaycan uçağının düşürülmesinde suçu olanların cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi
- Putin ve Aliyev, düşürülen uçak konusunu görüştü
- Aliyev, Rusya'nın düşürülen uçak için tazminat ödemesi gerektiğini belirtti
Uçağın sol motoru ve sol kanadının yanı sıra uçağın bileşenlerinde de benzer hasarların bulunduğu aktarılan raporda, "Bazı yerlerde hasar düzenli bir dikdörtgen şekline sahip." değerlendirmesi yer aldı.
Raporda, şunlar kaydedildi:
"Uçak yere çarpmadan önce hidrolik sistemlerinin, uçak bileşenlerine giren yabancı nesneler nedeniyle hasar gördüğü kanıtlandı. Bu hasar, uçağın hidrolik sıvı veya basınç kaybına yol açacaktır."
Uçağın dengeleyici kontrol kablolarında da muhtemelen yabancı nesnelerden kaynaklanan hasar meydana geldiği aktarılan raporda, "Uçaktaki hasar, harici nesnelerin uçak yapısına girdiğini gösterir. Açık hasarların çoğu uçağın kanat kısmında ve dengeleyicisinde yer alıyor." ifadesi kullanıldı.
Raporda, uçak parçalarındaki kör hasarlardan çok sayıda yabancı cismin çıkarıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.