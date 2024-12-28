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Dünya

Tokayev ve Putin, telefonda Aktau'daki uçak kazasını görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın düşmesine ilişkin yapılan soruşturmayı telefonda görüştü.

Meiramgul Kussainova  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Tokayev ve Putin, telefonda Aktau'daki uçak kazasını görüştü

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya tarafının inisiyatifiyle gerçekleştirilen görüşmede, Tokayev ve Putin, karşılıklı olarak taziye dileklerini iletti.

Tokayev ve Putin, uçak kazasıyla ilgili soruşturmayı ele aldı.

Görüşmede Tokayev, bu konuyla ilgili Kazakistan hükümetince kurulan komisyonunun kazayı araştırma faaliyetlerinin Azerbaycan, Rusya ve Brezilya'dan uzmanların katılımıyla devam ettiğini kaydetti.

Tokayev ve Putin, soruşturmanın şeffaflığının sağlanmasının önemini vurguladı.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

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