İspanya'daki siyasi isimler ve uzmanlar, İsrail'in İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrindeki düzensiz göçmen akınını kullanarak, ülkede kaos çıkartmaya çalıştığını söyledi.

İspanyol siyasiler ve uzmanlar, İsrail'in Sebte'deki gelişmeleri "kaos" aracı olarak kullandığını belirtiyor İspanya'daki siyasi isimler ve uzmanlar, İsrail'in İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrindeki düzensiz göçmen akınını kullanarak, ülkede kaos çıkartmaya çalıştığını söyledi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon ve İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Sebte'deki düzensiz göçmen akışı sonrası sosyal medya hesapları üzerinden karşılıklı atıştı.

Danon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İspanya'nın İsrail'i sürekli eleştirdiğini ancak Sebte'deki düzensiz göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini belirtti.

Paylaşımında İspanya'yı hedef alan Danon, "Belki bize ders vermeye devam etmeden önce Afrika'da neden yerleşim bölgeleri kurduğunu dünyaya açıklamasının zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

İspanyalı Bakan Puente Danon'a cevaben "Görünüşe göre her şey giderek daha net hale geliyor." ifadesini kullanarak, yaşananların arkasında İsrail'in olduğunu ima etti.

İsrail, Sebte'deki durumu İspanya'yı zayıflatmak için kullanıyor

İspanya'nın Sebte şehrinde yaşanan gelişmeler üzerine, İsrail'in durumu İspanya'da "kaos" oluşturmak için kullandığı yorumları da yapıldı.

İspanyol siyasi uzman Carolina Alonso, Sebte'de yaşananları, Gazze'de soykırım işleyen İsrail'in, soykırıma karşı tutumuyla bilinen İspanya hükümetini zayıflatma girişimi olarak nitelendirdi.

[1/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [2/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [3/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [4/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [5/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [6/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [7/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [8/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [9/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [10/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [11/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [12/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı × [1/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [2/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [3/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [4/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [5/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [6/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [7/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [8/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [9/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [10/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [11/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [12/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı

İtalya'nın "Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılması" talebini anımsatan Alonso, Sebte'de durumun İsrail'in desteğiyle, İspanya ve Avrupa'daki aşırı sağın katkısıyla yaşandığını söyledi.

Alonso, ABD'nin de İspanya hükümetini zayıflatmak istediğini aktardı.

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"İsrail, İspanya'ya saldırıyor"

İspanyol gazeteci Jose Vizner de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun 2019'daki bir paylaşımına atıfta bulunarak "Netanyahu'nun oğlu, 2019'da İsrail'in, Sebte ve Melilla'daki ayrılıkçı hareketleri finanse ettiğini ima ediyordu. Mevcut durumun, Sanchez'e karşı bir intikam olduğuna dair herhangi bir şüphe var mı?" sorusunu yöneltti.

İspanyalı uzman Ruben Gisbert ise İspanya'nın, İsrail tarafından "saldırıya" uğradığı değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek (Castillejos) kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.