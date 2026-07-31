Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini belirtti.

Hamas: Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini belirtti.

Hamas yetkilisi Hamad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden yapılanmayı da içeren kapsamlı bir paket anlaşma üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi.

Gazze anlaşmasının genel ilkeler üzerinde varılan bir uzlaşıyı içerdiğini kaydeden Hamad, uygulamanın mekanizmalarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere ilerleyen süreçte yeni bir görüşme turu daha yapılacağını aktardı.

İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı paket anlaşmasını kabul ettiklerini hatırlatan Hamad, şunları kaydetti:

"İsrail Gazze anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz. Bir önceki aşamanın uygulanması tamamlanmadan hiçbir şekilde bir sonraki aşamaya geçmeyeceğiz."

Hamad, silahlarla ilgili düzenlemelerin uygulanmasının, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uygulaması, Gazze'den çekilmesi, Ulusal Komitenin görevlerini devralması, uluslararası gücün konuşlanması ve çetelerin dağıtılması şartına bağlı olduğunu" vurguladı.

Anlaşmanın ağır silahların durumuna da açıklık getirdiğini aktaran Hamad, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından ağır silahların Filistin Ulusal Komitesinin sorumluluğu altında depolanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Hamas yetkilisi Hamad ayrıca, anlaşmanın, uygulamayı sürekli olarak takip etmekle görevli uluslararası bir komitenin bulunmasını öngördüğünü ifade etti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi: Gazze Şeridi'ndeki sorumlulukları üstlenmeye hazırız

Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamasının ardından, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Yol haritasına ilişkin açıklanan ilerlemeyi ve bunun uygulanmasına yönelik sürecin başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişme Gazze halkı için önemli bir dönüm noktasıdır. Önceliğimiz, bunun vatandaşların yaşamına yansıyacak somut adımlara dönüştürülmesidir." ifadelerine yer verildi.

Ulusal Komitenin son aylarda Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak, temel hizmetleri yeniden sağlamak, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve yeniden imar çalışmalarını yürütmek amacıyla kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığı ve tüm sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduğu belirtildi.

Trump'ın Gazze planı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı doğrultusunda komitenin görevinin, "tek otorite, tek hukuk ve tek güvenlik sistemi" ilkesi çerçevesinde etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir Filistin yönetimi aracılığıyla Gazze halkına hizmet etmek olduğu kaydedildi.