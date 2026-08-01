İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek, üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Çiftçi: 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek, üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını belirtti.

"Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar." ifadesini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerimiz ile emeği geçen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek, üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz."