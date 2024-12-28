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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Norveç: İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırıları kabul edilemez

Norveç, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde faaliyette olan az sayıdaki hastanelerden bazılarına yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Salih Okuroğlu  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Norveç: İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırıları kabul edilemez Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Ankara

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Jonas Gahr Store'un, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına ilişkin açıklama yaptığını bildirdi.

Gazze'deki insani durumun uzun süredir felaket boyutlarda olduğunu hatırlatan Store, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde faaliyette olan az sayıdaki hastaneyi hava saldırılarıyla hedef aldığını belirtti.

Başbakan Store, "Gazze'nin kuzeyinde faaliyette olan az sayıdaki hastanelerden bazılarına yönelik son saldırılar kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Store, Gazze'deki nüfusun, hastane, sağlık personeli ve malzeme yetersizliği nedeniyle hayati hizmetten mahrum bırakılmasının yürek parçalayıcı ve tamamen kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemeyi sürdürmesinin de kabul edilemez olduğunu belirten Store, Tel Aviv'i, uluslararası yükümlülüklere uymaya ve yaşattığı acılara son vermeye çağırdı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 27 Aralık'ta, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni yaktığını, bunun sonucunda hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü duyurmuştu.

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