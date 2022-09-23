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Dünya

Kazakistan: Rusya'dan gelenlerle ilgili ciddi riskler oluşması durumunda gerekli tedbirler alınacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarının ülkeye gelmesiyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini ve ciddi riskler oluştuğu takdirde uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 23.09.2022
Kazakistan: Rusya'dan gelenlerle ilgili ciddi riskler oluşması durumunda gerekli tedbirler alınacak

Astana

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan’da bazı vatandaşların Rusya’dan gelenlerin sayısındaki artıştan endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu nedenle şuna açıklık getirmekte fayda var: Yabancı uyrukluların Kazakistan Cumhuriyeti’ne giriş ve kalışlarını belirleyen prosedür var. Şu anda tüm ilgili devlet kurumları, bu durum üzerinde sürekli kontrol sağlıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan topraklarında kalan her yabancı uyruklu vatandaşın, ülkenin göç mevzuatına uymak zorunda olduğu belirten açıklamada, "Devlet, her şeyden üstün olan milli çıkarlarını korumak için yeterli mekanizmaya sahiptir. Çevredeki herhangi bir zor jeopolitik durumda ulusal güvenlik önceliğiyle hareket edeceğimizi belirtmek isteriz." denildi.

Açıklamada, ülkenin altyapısının mevcut göç durumunu zorluk yaşanmadan atlatması için hizmet tesislerinin kapasiteleri dahilinde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Söz konusu durumun yakından takip edildiğinin altı çizilen açıklamada, “Ciddi riskler oluşması durumunda uluslararası hukuk ve ulusal mevzuat dikkate alınarak uygun önlemler alınacaktır.” ifadesi kullanıldı.

"Durum, özel kontrolde tutuluyor"

Ulusal Güvenlik Komitesince yapılan açıklamada da ülkenin Rusya ile sınır kapılarında Kazakistan tarafına geçmek isteyenlerin sayısında artış olduğu bildirildi.

Açıklamada, halihazırda 30 kara yolu sınır kapısının normal seyrinde çalıştığına işaret edilerek, “Bunların 4’ünde yolcu ve araç akışının artması nedeniyle tıkanıklık yaşanıyor. Durum, özel kontrolde tutuluyor.” bilgisi paylaşıldı.

Rus vatandaşlarının Kazakistan’a akını sürüyor

Rusya’da kısmi seferberlik ilan edildiği tarihten beri Rus vatandaşlarının Kazakistan’a akını sürüyor.

Son 24 saatte Kazakistan’ın Rusya’ya sınır kentlerinden Kostanay eyaletine 1000'den fazla Rus vatandaşının geldiği belirtiliyor. Bu durumun, ülkenin Rusya sınırına yakın kentleri ile büyük şehirlerinde konut ve ulaşım fiyatlarını da etkilediği görülüyor.

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