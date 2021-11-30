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Dünya, Koronavirüs

Kazakistan, Omicron varyantı nedeniyle Mısır'daki vatandaşlarını tahliye edecek

Meiramgul Kussainova   | 30.11.2021
Kazakistan, Omicron varyantı nedeniyle Mısır'daki vatandaşlarını tahliye edecek

Kazakistan

Kazakistan'ın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Mısır'da tatil yapan yaklaşık 4 bin vatandaşını ülkeye getirmek için 23 tahliye seferi düzenleyeceği bildirildi.

Turistik Kamkor Derneğinden yapılan açıklamada, yakında Air Astana Ulusal Havayolu Şirketi uçaklarıyla Mısır'a tahliye seferlerinin başlatılacağı belirtildi.

Halihazırda yaklaşık 4 bin Kazakistan vatandaşının Mısır'da tatil yaptıkları bildirilen açıklamada, "Söz konusu vatandaşları ülkeye getirmek için 23 tahliye seferi düzenlenecek. O zamana kadar Mısır'daki turistlerimizin endişelenmemeleri ve tüm hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mısır'a yılbaşı turu satın alan vatandaşlara ise tatil rotalarını değiştirme veya paralarının iade edilmesi imkanının sağlanacağı kaydedildi.

Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Marat Şoranov yaptığı açıklamada, Omicron varyantının ülkeye girişini engellemek amacıyla 3 Aralık'tan itibaren yeni kuralların devrede olacağını, yolcu trafiğinin yüksek olduğu Mısır ile uçuşların askıya alındığını bildirmişti.

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