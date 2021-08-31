Dolar
8.32
Euro
9.84
Altın
1,815.24
ETH/USDT
3,346.60
BTC/USDT
47,686.00
BIST 100
1,467.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlamanın ardından Savunma Bakanı istifa etti

Kazakistan’da 26 Ağustos'ta askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada askeri personel ve kurtarma ekibinden 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev istifa kararı aldı.

Meiramgul Kussainova   | 31.08.2021
Kazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlamanın ardından Savunma Bakanı istifa etti

Kazakhstan

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Savunma Bakanı Yermekbayev’in istifa mektubunu kabul ettiğini bildirdi.

Yermekbayev, geçen hafta ülkenin güneyindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından bölgede durumu kontrol altına aldıktan sonra istifa etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Kazakistan’da 26 Ağustos’ta yerel saatle 19.00 sularında Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesindeki askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın, patlamaya neden olmuştu.

Resmi kaynaklara göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekibinde görevli 15 kişi yaşamını yitirmiş, çoğu itfaiye ve kurtarma görevlisi 90 kişi de yaralanmıştı. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 önlemleri karşıtı mitinglerin organizatörü 30 yaşındaki Wallace Kovid-19'dan öldü
Şanlıurfa'da aşı yaptırmamanın pişmanlığın yaşayan Kovid-19 hastalarından 'Aşı olun' çağrısı
Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları uzatıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca, aşısız eşinin Kovid-19 mücadelesini kazanmasını bekleyen vatandaşın görüntülerini paylaştı

Benzer haberler

Kazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlamanın ardından Savunma Bakanı istifa etti

Kazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlamanın ardından Savunma Bakanı istifa etti

Kazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlama nedeniyle ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi

Kazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlamanın ardından ulusal yas ilan edildi

Nükleer silahsızlanma ve bozkırda bir liderlik becerisi

Nükleer silahsızlanma ve bozkırda bir liderlik becerisi
YTB, Türk Dünyası Genç Liderler Programı'na katılan öğrencileri ağırladı

YTB, Türk Dünyası Genç Liderler Programı'na katılan öğrencileri ağırladı
Kazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlamada ölü sayısı 9’a yükseldi

Kazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlamada ölü sayısı 9’a yükseldi