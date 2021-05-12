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Dünya

Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü'nün Rusya'ya kira süresini 2050'ye kadar uzattı

Kazakistan Meclisi, Baykonur Uzay Üssü'nün Rusya'ya kira süresini 2050 yılına kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Meiramgul Kussainova   | 12.05.2021
Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü'nün Rusya'ya kira süresini 2050'ye kadar uzattı

Kazakhstan

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı olan Meclis'in haftalık genel oturumunda, Dijital Kalkınma ve Uzay Sanayisi Bakanı Bagdat Musin, 10 Aralık 1994'te Kazakistan ile Rusya hükümetleri arasında imzalanan Baykonur Uzay Üssü’nün kira sözleşmesinde bazı değişiklikleri öngören yasa tasarısını sundu.

Musin, milletvekillerine yaptığı açıklamada, Baykonur Uzay Üssü'nün 20 yılı aşkın süredir Rusya tarafından kiralandığını hatırlattı.

Rusya'dan Kazakistan'a her yıl üssün kullanımı için 115 milyon dolar tutarında ödeme yapıldığını kaydeden Musin, kiradan 27 yılda 3 milyar doları aşkın gelir elde edildiğini belirtti.

Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin de yeni yasa tasarısında uzay roketlerinin düşmesi durumunda ödenecek maddi hasar tazminatına ilişkin maddelerin Rus tarafıyla netleştirilmesi talimatını verdi.

Baykonur Uzay Üssü'nden "Soyuz-2" roketlerinin fırlatılmasının yanı sıra üssün Rusya'ya kira süresini 2050 yılına kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı Meclis milletvekillerince onaylanarak Senato’ya gönderildi.

1994'te yapılan sözleşmede Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü'nü Rusya'ya 2025 yılına kadar kiraya vermişti.

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