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Dünya

Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu

Kazakistan'da hükümetin başına, yeniden Alihan İsmailov atandı.

Meiramgul Kussainova  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Amanat Partisi Genel Başkanı Yerlan Koşanov’u kabul etti.

Koşanov, görüşmede, parti olarak başbakanlık koltuğuna Alihan İsmailov'u aday gösterme kararı aldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, daha sonra Parlamento binasında başbakan adayını danışmak için Meclisteki 6 siyasi partinin başkanıyla bir araya geldi.

Ardından Meclisin genel oturumuna katılan Tokayev, başbakanlığa İsmailov'un ismini sundu.

İsmailov'un başbakanlığı için yapılan oylamaya katılan 97 milletvekilin 82'si evet, 7'si hayır oyu kullandı. Diğer 8 milletvekili ise çekimser kaldı.

Böylece, İsmailov, yeniden başbakan oldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan diğer açıklamada, Tokayev’in Meclisteki oylama sonrası İsmailov'un başbakan olarak atanmasına ilişkin kararname imzaladığı bildirildi.

Ülkede 19 Mart'ta düzenlenen Parlamento seçimi sonrası anayasa gereği dün Kazakistan hükümeti istifa etmişti.

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