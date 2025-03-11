Katar'daki basın mensupları Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği iftarında buluştu
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Tematik Ramazan İftarları" kapsamında Katar’da bulunan basın mensupları iftar sofrasında bir araya geldi.
Doha
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde başkent Doha'da gerçekleştirilen iftar programına, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, TRT Arabi Kanal Koordinatörü İbrahim Kılıç, TRT World Kanal Koordinatörü Mevlüt Selman Tecim, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ile ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarından çok sayıda medya mensubu katıldı.
İftar programında konuşan Büyükelçi Göksu, Katar'da bulunan basın mensuplarıyla iftar sofrası etrafında bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerde medyanın önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Göksu, "Sizler, Türkiye ve Katar arasında birer köprü gibisiniz. Medya mensupları, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde kilit rol oynuyor." ifadelerini kullandı.
Göksu, Türkiye ve Katar arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmekte olduğunu, iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü belirtti.
Salonun Türk bayrakları ile donatıldığı iftar programı, katılımcılara Türk mutfağından seçkin yemeklerin ikram edilmesi ve fotoğraf çekimleri ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.