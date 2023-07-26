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Dünya

Katar ve İngiltere, ikili işbirliği ve stratejik diyalog hazırlıklarını görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Casim ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ikili işbirliği ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

İbrahim Khazen, Hamdi Yıldız  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Katar ve İngiltere, ikili işbirliği ve stratejik diyalog hazırlıklarını görüştü

Doha

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Al Casim, beraberindeki heyetle başkent Doha'yı ziyaret eden Cleverly ile bir araya geldi.

Görüşmede, özellikle gelecek stratejik diyaloga ilişkin hazırlıklar olmak üzere ikili işbirliğine dair konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Filistin meselesine dair gelişmeler, Suriye ve Afganistan'daki durumlar, İran ile nükleer anlaşma konuları olmak üzere bölgedeki genel durum değerlendirildi.

İki taraf "İsrail'in içinde bulunduğu kriz sürecinde özellikle Batı Şeria'daki durumların kötüye gitmesinden derin endişe duyduklarını" kaydetti.

Doha ziyaretinde Cleverly, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid bin Muhammed el-Atıyye ile de bir araya geldi.

Salı günü Orta Doğu turuna başlayan Cleverly, Katar temaslarının ardından Kuveyt ve Ürdün'ü de ziyaret edecek.

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