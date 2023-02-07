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Dünya

Katar: Türkiye ile koordinasyon depremin ilk anından itibaren başladı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren Türkiye ile koordinasyonun başladığını bildirdi.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Mahmut Geldi   | 07.02.2023
Katar: Türkiye ile koordinasyon depremin ilk anından itibaren başladı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Doha

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ile Katar arasındaki koordinasyon, yıkıcı depremin ilk anından itibaren başladı." dedi.

Deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerinin gönderileceğini aktaran Ensari, Katar'ın sahadaki gelişmelerle belirlenecek öncelikler doğrultusunda desteklerini sürdüreceğine dikkati çekti.

Bu yıkıcı depremin etkilerini hafifletmek için dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşlara rol üstlenme çağrısında bulunan Ensari, ayrıca depremzedelere 10 bin konteyner evle destek olduklarını kaydetti.

Ensari, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatları doğrultusunda arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini içeren ilk uçağın da dün akşam gönderildiğini hatırlattı.

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