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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Katar ile ABD dışişleri bakanları İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulmasını görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması konusundaki gelişmeleri ele aldı.

İbrahim Khazen, Ekrem Biçeroğlu  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Katar ile ABD dışişleri bakanları İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulmasını görüştü

Doha

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Blinken telefonda görüştü.

Görüşmede, "Katar ile ABD arasındaki yakın stratejik ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirmenin yolları" değerlendirildi.

İkili, "Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler ile İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sona erdirmeye yönelik ortak arabuluculuk çabalarını" istişare etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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