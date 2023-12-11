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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Katar, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde 50 yataklı sahra hastanesi kuruyor

Katar'ın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 50 yataklı bir sahra hastanesi kuracağı bildirildi.

Gülşen Topçu  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Katar, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde 50 yataklı sahra hastanesi kuruyor

İstanbul

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın, İsrail'in 66 gündür devam eden saldırılarının sağlık sektöründeki olumsuz yansımalarına karşılık Refah kentinde bir sahra hastanesi kurmaya hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Filistin Kızılayı'na bağlı gönüllü ekiplerin, Katar Kızılayı ile işbirliği içinde sahra hastanesinin kurulması için ön hazırlıklara başladığı belirtildi.

Açıklamada, 50 yatak kapasiteli, ameliyathanesi, yoğun bakım ünitesi ve röntgen odası olacak hastanenin, Gazze'de Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi kadrosu tarafından yönetileceği bilgisi geçildi.

Filistin Kızılayı'ndan, hastanenin kurum aşamasına ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda başlıca hedef noktalarından biri hastaneler oldu. Gerek havadan gerekse karadan düzenlenen saldırılarda çok sayıda hastane hizmet dışı kaldı. Hala çalışır vaziyette olan hastaneler ise gerekli tıbbi malzemenin olmayışı ve yakıt sıkıntısı nedeniyle sadece ilk yardım gibi temel hizmetleri vermekle yetinir hale geldi.

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