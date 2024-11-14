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Dünya

Katar Emiri: Türkiye'de ortaklıklarımızı güçlendirmek adına gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki ortaklığı güçlendirmek adına Türkiye'de karşılaştığı karşılıklı heyecandan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İbrahim Khazen, Mehmet Nuri Uçar  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Katar Emiri: Türkiye'de ortaklıklarımızı güçlendirmek adına gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum

Ad Dawhah

Katar Emiri Şeyh Temim, X hesabından bugünkü Ankara ziyaretine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Şeyh Temim, şunları kaydetti:

"Katar-Türk Yüksek Stratejik Komite'nin bugün Ankara'daki onuncu toplantısında kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmede, stratejik ilişkilerimizi her alanda iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirerek sürdürme niyetimizi vurguladım.

İkili ortaklıklarımızı güçlendirmek, tarihi dostluğumuzu pekiştirmek adına karşılıklı olarak gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etmiş, toplantının ardından iki ülke arasında 8 anlaşma imzalanmıştı.

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