Euro
10.21
Dolar
8.36
BIST 100
1,459.57
Altın
1,871.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssüne roket atışlarında bulunduklarını açıkladı.

Safiye Karabacak   | 19.05.2021
Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Kudüs

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarına karşılık İsrail'in güneyindeki Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Tel Nof, Palmachim ve Ramon hava üslerine roket atışları yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu da ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde ve ülkenin orta kesimlerindeki bazı beldelerde siren seslerinin çalmaya başladığını duyurdu.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, roket saldırılarının ölüm, yaralanma veya maddi kayba neden olup olmadığına ilişkin bir bilgi gelmedi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 218 kişi yaşamını yitirdi, 1507 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu aştı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu

Benzer haberler

Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu

Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

ABD'deki Müslüman çatı kuruluşu, Biden'ı Filistinlilere karşı 'İsrail'e yeşil ışık' yakmakla suçladı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 218'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 218'e yükseldi
Hamas, İsrail'le ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanladı

Hamas, İsrail'le ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanladı
Travma tedavisi gören 11 Filistinli çocuk İsrail hava saldırılarında öldü

Travma tedavisi gören 11 Filistinli çocuk İsrail hava saldırılarında öldü