logo
Dünya

Kassam Tugayları, bugün bulunan iki İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu akşam 2 İsrailli esirin cesedini daha teslim edeceğini açıkladı.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu, Ekrem Biçeroğlu  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Kassam Tugayları, bugün bulunan iki İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini duyurdu

İstanbul

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında canlı esirleri teslim eden Hamas, ölen esirlerin cesetlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 10.00'da 2 esirin cesedine daha ulaşıldığı kaydedildi.

Yerel saatle 22.00'de teslim edileceği belirtilen cesetlerin kimlikleri ya da nerede teslim edileceklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Hamas, daha önce İsrail'e 11 ceset teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

