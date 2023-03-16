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Dünya

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, ülke meclisini feshettiğini açıkladı

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, mevcut meclisin feshedilmesi kararı aldı.

Lejla Biogradlija  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, ülke meclisini feshettiğini açıkladı

Montenegro

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Djukanovic'in, Karadağ Meclisini feshettiğine dair kararı yayımlanırken, "Karadağ 27. Dönem Meclisi feshedilmiştir. Cumhurbaşkanı Djukanovic tarafından alınan karar, alındığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. İlgili karar Resmi Gazete'de de yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Meclisin feshedilmesinden 100 gün sonra Karadağ'da erken genel seçim düzenlenebilirken, ülkede mayıs sonu veya haziran başında seçime gidilebileceği ifade ediliyor.

Bu arada, Karadağ'da yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermiş, hükümeti kurmakla görevlendirilen Miodrag Lekic çoğunluğun desteğini alamamıştı.

Karadağ'daki siyasi kriz

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Lekic'in ismini iletirken, Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümet kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, Karadağ Meclisinde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümet kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalarken, bu yasanın ardından Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic'in hükümeti kurmakla görevlendirildiğini açıklamıştı.

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