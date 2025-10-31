Dolar
Dünya

Karadağ'da yüksek mahkeme "bıçaklama" olayına karıştığı iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşını serbest bıraktı

Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirdi.

İsmail Özdemir  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Karadağ'da yüksek mahkeme "bıçaklama" olayına karıştığı iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşını serbest bıraktı

Podgoritsa

Mahkeme, Podgoritsa'daki bıçaklı saldırı olayına karışan 2 kişinin durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Podgoritsa Yüksek Savcılığının, Y.G. ve N.D. hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçlamasında bulunduğu belirtildi.

Soruşturmaya bakan hakimin, söz konusu şüpheliler hakkında mağdurların ifadesi ve teşhis tutanağı kapsamında tutuklama kararı verdiği aktarılan açıklamada, sanıkların haklarındaki karara itiraz ettikleri kaydedildi.

Y.G. ve N.D'nin olayın yaşandığı saatlerde başka yerlerde bulunduklarının güvenlik kamerası görüntüleriyle doğrulandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme sonucunda sanıkların savunmalarının doğru olduğu, olayın meydana geldiği sırada konutlarında bulundukları ve bu nedenle artık haklarında makul şüphe bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda soruşturma hakimi, sanıklar Y.G. ve N.D. hakkındaki tutuklama kararını kaldırmıştır. Bir kez daha vurguluyoruz ki, söz konusu sanıklar hakkındaki tutuklama kararı suçun nitelendirilmesinde bir değişiklik nedeniyle değil, soruşturma sürecinde onların 'öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediklerine dair makul şüphe bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle kaldırılmıştır."

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

