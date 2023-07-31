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Dünya

Kanada'daki orman yangınlarında hayatını kaybeden itfaiyeci sayısı 3'e çıktı

Kanada'da devam eden ve "ülke tarihinin en büyük yangını" olarak kayıtlara geçen orman yangınlarında yaşamını yitiren itfaiyecilerin sayısı 3'e yükseldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Kanada'daki orman yangınlarında hayatını kaybeden itfaiyeci sayısı 3'e çıktı

Ankara

BBC'nin haberine göre, yetkililer, Kanada'nın İngiliz Kolumbiyası bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadelede bir itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece bu yılki orman yangınlarında yaşamını yitiren itfaiyeci sayısı 3'e çıktı.

Kanada'da kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle bölge sakinleri güneydeki ABD sınırına doğru tahliye edilirken, devam eden yangınların üçte birinin İngiliz Kolumbiyası bölgesinde olduğu açıklandı.

Güney Kore ve Küba'nın yüz ölçümünden daha fazla alan yandı

Kanada'da bu sene orman yangınlarında kül olan ormanlık alanın büyüklüğü 12 milyon hektarı geçti.

Bu sayı Güney Kore ve Küba’nın yüz ölçümünden daha fazlaya tekabül ediyor.

Kanada'da bu yıl çıkan 990 yangından 613'ü halen sürüyor ve kontrol altında değil. ​​​​​​​

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezinden (CIFFC) açıklanan verilere göre, bu yıl ülkede orman yangınları nedeniyle yok olan arazi miktarı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

En son 1989'da nisan-eylül aylarını kapsayan orman yangınları sezonunda yaklaşık 7,6 milyon hektar ormanlık alanın yandığı Kanada'da bu yıl, henüz yangın sezonunun ortasında olunmasına karşın 12 milyon hektardan fazla ormanlık alan yandı.

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