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Dünya

Kanada'da yangın tehlikesi endişesiyle milyonlarca sigara paketi piyasadan toplatıldı

Seyit Aydoğan   | 19.07.2022
Kanada'da yangın tehlikesi endişesiyle milyonlarca sigara paketi piyasadan toplatıldı

Toronto

Kanada Sağlık Bakanlığı, aldığı bir kararla 10 milyondan fazla sigara paketini yangına neden olma endişesiyle piyasadan toplattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, liste halinde yayımlanan sigara markaları için "artan yangın tehlikesi" endişeleri gerekçe gösterildi.

Açıklamada, sigara içenlere "geri çağrılan ürünleri kullanmayı derhal bırakmaları" ve üretici firma olan Imperial Tobacco Canada Limited ile iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Geri çağrılan sigaraların "performans standartlarını karşılamadığı" belirtilen açıklamada, "Performans gerekliliklerini karşılamayan sigaralar, artan yangın tehlikesi oluşturur. Mobilya, yatak veya diğer tekstil ürünlerinin üzerine düşen sigaralar yangın çıkmasına neden olabilir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık kararı kapsamına giren toplam 10 milyon 146 bin 446 paket sigara piyasadan toplatıldı.

Kanada basınında kararla ilgili "bunun sigarayla mücadelede yeni bir adım" olabileceği yorumları yapıldı.

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