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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kanada'da İsrail'in gözaltına aldığı doktorun serbest bırakılması talebiyle protesto düzenlendi

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde toplanan Filistin destekçisi bir grup, İsrail'in 27 Aralık'ta gözaltına aldığı Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Zeynep Katre Oran  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Kanada'da İsrail'in gözaltına aldığı doktorun serbest bırakılması talebiyle protesto düzenlendi Fotoğraf: Mert Alper Dervış/AA

Ankara

Yerel basında çıkan haberlere göre, "Gazze için sağlık", "Soykırımı durdurun" ve "Sağlık hizmeti suç değil" yazılı pankartlar taşıyan onlarca kişi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü eylemleri protesto etmek amacıyla Toronto'daki Queen's Park'ta toplandı.

İsrail'in gözaltına aldığı doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasının talep edildiği gösteri kapsamında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi ve bu ülkeyle sahip olunan diplomatik ilişkilerin kesilmesi istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de protesto gösterisine görüntülü arama yoluyla katılarak doktorun güvenliği ve sağlık durumu hakkında haber alamadıklarını belirtti.

Albanese, konuşmasında, "Gazze'de İsrail tarafından kaçırılan diğer doktorlar ve Filistinliler gibi onun da ciddi şekilde kötü muamele görebileceğine inanmak için haklı sebeplerimiz mevcut, çünkü İsrail Filistinlilere hep bunu yapıyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş, durumlarının açıklanması çağrısında bulunmuştu.

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