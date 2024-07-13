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Dünya

Kanada'da başörtüsü nedeniyle karate dersinden atılan kız çocuğu adına dava açıldı

Kanada'da, Quebec İnsan Hakları Komisyonu, başörtüsü nedeniyle karate dersinden atılan 12 yaşındaki kız için 13 bin dolarlık dava açtı.

Irmak Akcan  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Kanada'da başörtüsü nedeniyle karate dersinden atılan kız çocuğu adına dava açıldı

Ankara

CTV News'un haberine göre, Komisyonun dava dosyasında, kızın ailesinin haksızlığa uğradıkları ve dışlandıkları hissine kapıldıkları, bu durumun 12 yaşındaki kız üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiden endişe duydukları ifade edildi.

Komisyon, yaşadığı haksızlık sebebiyle kız ve ailesi için 13 bin dolar talep ettiğini bildirdi.

Karate Auto Defense Lamarre'de çalışan öğretmen, kıza başörtüsünü çıkarmadığı sürece derse katılamayacağını söylemiş, herkesin aynı üniformayı giymesinin karatenin felsefesi olduğunu ve kızın başörtüsünü çıkarmasını bu yüzden istediğini öne sürmüştü.

Bu arada, Kanada Karate Federasyonu Karate Canada, yaptığı açıklamada, başörtüsünün bu sporda yasak olmadığını belirterek, düzenlenen bir turnuvadaki başörtülü sporcunun fotoğrafını yayınladı.

Açıklamada, "Dünya Karate Federasyonu başörtüsünün müsabakalarda kullanılabileceğini onaylıyor." ifadesi kullanıldı.

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