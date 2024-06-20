Kanada'da aracının üstündeki ekrandan Müslüman karşıtı yayın yapan sürücüye soruşturma
Ankara
Kanada'nın Toronto kentinde aracının üstündeki dijital ekrandan Müslüman karşıtı (İslamofobi) içerikli video yayımlayan sürücü hakkında "nefret suçu" soruşturması başlatıldı.
Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), X sosyal medya platformundan videonun yayımlandığı aracın görüntüsünü, "Bu, son derece tehlikeli bir mesaj ve buna göz yumulmamalı." ifadesiyle paylaştı.
NCCM, Toronto polisine soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
Toronto polisinin X hesabından yapılan açıklamada, nefret suçları biriminin konuya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.
Trafikte seyreden aracın üstündeki ekranda yayımlanan videoda namaz kılan Müslümanların görüntüsünün ardından İslam karşıtı ifadeler yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.