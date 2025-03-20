Kanada'da aktivistler, Tesla bayisine pembe boya püskürterek protesto düzenledi
Kanada'da çevreci aktivistler, Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla bayisinin dış cephesine pembe boya püskürterek protesto gerçekleştirdi.
Ankara
CBC haberine göre, çevreci "Last Generation Canada" hareketinin üyeleri, Montreal kentindeki Tesla bayisinin kapısına pembe boya püskürttü.
İhbar sonrası sevk edilen polis ekipleri, iki şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.
Çevreci hareketten yapılan açıklamada, bu eylemle, milyarderlerin ve fosil yakıt şirketlerinin iklim krizine etkisine dikkat çekilmek istendiği belirtildi.
Açıklamada, "İklim krizi hayatları yok ediyor. Hükümetler, halkı yangın ve sel gibi felaketlerden korumak yerine fosil yakıt endüstrisini destekliyor." ifadesi kullanıldı.
Milyarder iş insanı ve Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın oluşturduğu tehditlere karşı Kanadalıların korumasız bırakıldığı öne sürülen açıklamada, yetkililere kamu kaynaklarıyla finanse edilecek "İklim Felaketlerinden Korunma Ajansı"nın kurulması için çağrı yapıldı.
ABD dahil birçok ülkede Tesla bayi ve tesisleri, şirketin yol açtığı iklim krizi zararlarının bedelini ödemesi gerektiği gerekçesiyle protesto ve saldırı dalgasıyla karşı karşıya kalıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.