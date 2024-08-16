Dolar
33.70
Euro
37.08
Altın
2,466.92
ETH/USDT
2,617.90
BTC/USDT
58,410.00
BIST 100
9,922.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor
logo
Dünya

Kanada Yüksek Mahkemesi, Filistin destekçilerine kampüsteki kampı dağıtması için 3 gün süre verdi

Kanada Yüksek Mahkemesi yargıcı, İsrail'in Filistinli sivillere saldırılarını protesto etmek amacıyla Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Vancouver Island Üniversitesinin kampüsünde kurulan kampın dağıtılması için protestoculara 3 gün süre verdi.

Sercan İrkin  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Kanada Yüksek Mahkemesi, Filistin destekçilerine kampüsteki kampı dağıtması için 3 gün süre verdi

İstanbul

CBC News'ün haberine göre, Yüksek Mahkeme Yargıcı Michael Stephens, öğrencilerin Vancouver Island Üniversitesi kampüsten çıkarılmaları yerine sadece kamp kurdukları bölgeyi 3 gün içinde boşaltmalarına karar verdi.

Kararın, 150 gün için geçerli olduğu bildirildi.

Britanya Kolumbiyası Sivil Özgürlükler Derneği'nden karara tepki

Britanya Kolumbiyası Sivil Özgürlükler Derneği (BCCLA), karardan duyduğu memnuniyetsizliği bildirirdi. Derneğin avukatı Ga Grant, yaptığı yazılı açıklamada, kural dışı bir gerekçe olmadığı sürece ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini belirtti.

Grant, mahkemenin yasaları hak ve değerlerle uyumlu hale getirmek için kritik bir fırsatı kaçırdığını vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırılardan bu yana Kanada üniversiteleri birçok protesto gösterilerine sahne oldu.

Destekçiler, Filistinli sivillere saldırıları protesto etmek amacıyla üniversitelerin bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampları oluşturmuştu.

Yaklaşık 35 Filistin destekçisi öğrenci, üniversite kampüsündeki kamp eylemini 100 günden fazladır sürdürüyor.

Öğrenciler, "Filistinlilere yönelik soykırımın" tanımasını ve “insan hakları ihlallerine suç ortağı olan” şirketlerle ilişkilerin açıklamasını talep ediyor.

Üniversite yönetimi ise göstericilerin kampüsü terk etmesi için mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü
Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla iki deprem oldu: Sarsıntılar Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi
Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren artacak
Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı basın toplantısında konuştu
Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiden 2'sinin cansız bedeni bulundu

Benzer haberler

Gazzeliler aksayan bankacılık sistemi nedeniyle hesaplarından para çekmekte zorlanıyor

Gazzeliler aksayan bankacılık sistemi nedeniyle hesaplarından para çekmekte zorlanıyor

Kanada Yüksek Mahkemesi, Filistin destekçilerine kampüsteki kampı dağıtması için 3 gün süre verdi

İsrail'de anketler, gerilimi artırmasına rağmen Netanyahu'yu ikinci kez önde gösteriyor

İsrail, Gazzelileri sıkıştırdığı El-Mevasi bölgesinin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurdu

İsrail, Gazzelileri sıkıştırdığı El-Mevasi bölgesinin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurdu
İngiltere'de yaşananlar dünyadaki İslamofobinin bir yansıması mı?

İngiltere'de yaşananlar dünyadaki İslamofobinin bir yansıması mı?
Abbas'ın Gazze'ye gitme kararını açıkladığı TBMM'deki konuşması dünya basınında geniş yer buldu

Abbas'ın Gazze'ye gitme kararını açıkladığı TBMM'deki konuşması dünya basınında geniş yer buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet