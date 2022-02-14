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Dünya

Kanada’nın en büyük eyaleti Ontario’da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Kanada’nın Ontario eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların önemli kısmı kaldırılıyor.

Seyit Aydoğan   | 14.02.2022
Kanada’nın en büyük eyaleti Ontario’da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Toronto

15 milyonluk nüfusu ile Kanada’nın en büyük eyaleti olan Ontario’nun Başbakanı Doug Ford, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan tüm iş yerlerinin 17 Şubat'tan itibaren açılacağını belirtti.

Ford, eyalet genelinde kullanımı zorunlu olan aşı pasaportu uygulamasının da, 1 Mart'tan itibaren son ereceğini duyurdu.

Kararların eyaletin sağlık otoritelerinin tavsiyeleri doğrultusunda alındığını ifade eden Ford, “Bu harika bir haber ve virüse karşı mücadelemizde ne kadar bir araya geldiğimizin bir işareti. Henüz ormandan çıkmamış olsak da doğru yönde ilerliyoruz." dedi.

Ford’un açıklamalarına göre, 17 Şubat'tan itibaren sosyal toplanma limitleri kapalı alanda 50, açık alanda ise 100 kişiye çıkacak.

Aşı pasaportunun gerekli olduğu çoğu kapalı kamusal ortamda kapasite sınırları ve pasaport uygulaması kaldırılırken, buna restoranlar, toplantı ve etkinlik alanları, oyun tesisleri ve spor salonları ile sinemalar da dahil edildi.

Yeni kararlar kapsamında, kapalı dini mekanlardaki kapasite limitleri kaldırıldı.

Karara göre, marketler, eczaneler ve perakende satış mağazaları için kapasite limitleri “iki metrelik sosyal mesafe” ile sınırlandırıldı.

Başbakan Ford ayrıca, aşı pasaportu gerekliliğinin 1 Mart'tan itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerde kaldırılacağını duyurdu.

Başbakan, uzun süreli bakım ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde aşı zorunluluğunun şimdilik yürürlükte kalacağını sözlerine ekledi.

Kanada’nın Alberta, Saskatchewan, Quebec ve Manitoba eyalet hükümetleri de şubat başında Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdıklarını açıklamıştı.

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