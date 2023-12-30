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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kanada, İsrail medyasındaki Filistinlilerin "gönüllü göçünü" desteklediği iddialarını yalanladı

Kanada, İsrail medyasında Kanada Göç Bakanı Marc Miller'ın İsrail'deki temaslarında Filistinlilerin ülkelerine "gönüllü göçünü" desteklediği yönünde iddiaların bulunduğu haberleri yalanladı.

Şerife Çetin  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Kanada, İsrail medyasındaki Filistinlilerin "gönüllü göçünü" desteklediği iddialarını yalanladı

New York

Kanada hükümetinin İletişim Danışmanı Jeffrey MacDonald, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

MacDonald, Kanada'nın kendi vatandaşları, oturum izni olanlar ve kriterlere uyan aile bireylerinin Gazze'de çıkarılmasını kolaylaştırmak için bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığını belirterek, "Birçok Kanadalının Gazze'deki sevdiklerinin güvenliği için endişelendiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Kanada'nın Gazze'de yakınları olan vatandaşları için özel bir uygulama başlatacağını ve bu çerçevede geçici vize vereceğini anımsatan MacDonald, Kanada'yla aile bağları olan Filistinlilerin mevcut başvurularını da öncelikli değerlendireceklerini bildirdi.

MacDonald, İsrail medyasında Bakan Miller'in İsrail temaslarında Filistinlilerin Kanada'ya "gönüllü göçünü" destekleyebileceğine ilişkin haberlerle ilgili, "Söz konusu haberler yalan." vurgusunda bulundu.

MacDonald, Gazze'den çıkışın sıkıntılı olduğunu, çıkabilen kişilerin de Kanada'ya gelebilmeleri için tüm giriş ve uygunluk kriterlerini karşılamaları gerektiğinin altını çizdi.

Netanyahu, Gazzelilerin başka ülkelere "gönüllü göçü" için çalışıyor

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danon, şunları kaydetti:

"Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Bunun için çalışıyoruz." dedi.

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