Dünya

Kanada hükümeti, Air Canada ve çalışanları arasındaki ihtilafı çözmek için zorunlu tahkim kararı aldı

Kanada hükümeti, Air Canada çalışanlarının greve başlaması sonrası anlaşmazlığı çözmek için zorunlu tahkim talimatı verdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Kanada hükümeti, Air Canada ve çalışanları arasındaki ihtilafı çözmek için zorunlu tahkim kararı aldı

Ankara

CBC News'e göre, Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu, basın açıklamasında Air Canada çalışanlarının greviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hajdu, Air Canada ile 10 binden fazla uçuş görevlisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) arasındaki anlaşmazlık için tahkim talimatı verdiğini açıkladı.

Tarafların aylardır müzakere masasında bulunduğunu ancak anlaşma sağlayamadığını belirten Hajdu, tahkime gitmenin en doğru karar olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda hava yolu şirketi ile sendika arasındaki anlaşmazlık artık müzakere ya da grevle değil, hakem kurulunun vereceği kararla çözülecek. Karar "bağlayıcı" olduğundan, iki taraf da bu karara uymak zorunda kalacak.

Air Canada şirketi çalışanları, greve gideceklerini duyurmuştu. Günde yaklaşık 700 uçuş yapan Air Canada'nın faaliyetlerinin tamamen askıya alınması durumunda, günlük yaklaşık 130 bin kişinin bu durumdan etkileneceği belirtilmişti.

