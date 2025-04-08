Dolar
38.01
Euro
41.63
Altın
3,008.07
ETH/USDT
1,559.60
BTC/USDT
78,994.00
BIST 100
9,488.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, 9 günlük bayram tatili trafik verilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Kanada, ABD'nin yüzde 25'lik otomobil tarifelerini DTÖ'ye şikayet etti

Kanada, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi nedeniyle Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu.

Nuri Aydın  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Kanada, ABD'nin yüzde 25'lik otomobil tarifelerini DTÖ'ye şikayet etti

İstanbul

DTÖ'den yapılan açıklamada, "Kanada, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasına ilişkin DTÖ'den anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunmuştur." denildi.

Açıklamada, Kanada'nın söz konusu talebinin 7 Nisan'da DTÖ üyelerine iletildiği belirtildi.

Kanada, ABD'nin yüzde 25'lik gümrük vergisinin 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın bazı hükümlerini ihlal ettiğini iddia ediyor.

ABD ile arasındaki istişarelerin 60 gün içinde çözüme kavuşmaması halinde, Kanada şikayetin DTÖ'de karara bağlanmasını talep edebilecek.

ABD, Kanada ve Meksika arasındaki gümrük vergisi gerilimi

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere getirdiği yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması 4 Mart'ta başlamıştı. Trump, bu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim." diye konuşmuştu. Beyaz Saray ise bunun "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda Kanada'yı uyarmıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney de 26 Mart'ta, Trump'ın tarifelerle başlattığı "ticaret savaşının" Amerikalı ve Kanadalı tüketicilerle çalışanlara zarar verdiğini savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azaldı
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

ABD ile ticaret gerilimi devam eden Kanada erken seçimlere hazırlanıyor

ABD ile ticaret gerilimi devam eden Kanada erken seçimlere hazırlanıyor

Kanada, ABD'nin yüzde 25'lik otomobil tarifelerini DTÖ'ye şikayet etti

Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bültenini yayımladı

İthalat miktarına bakıldığında ABD'nin yeni tarifelerinden en çok Çin ve Vietnam etkilenecek

İthalat miktarına bakıldığında ABD'nin yeni tarifelerinden en çok Çin ve Vietnam etkilenecek
Bakan Bolat: Türkiye, ABD tarafından "en düşük" gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında

Bakan Bolat: Türkiye, ABD tarafından "en düşük" gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında
Kanada, ABD'nin yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt vereceğini açıkladı

Kanada, ABD'nin yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt vereceğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet