Dolar
37.94
Euro
41.98
Altın
3,111.08
ETH/USDT
1,782.00
BTC/USDT
81,951.00
BIST 100
9,484.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada, ABD'nin yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt vereceğini açıkladı

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarife artışları kapsamında Kanada'ya uygulanacak yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt vereceklerini söyledi.

Damla Delialioğlu, Ecem Şahinli Ögüç  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Kanada, ABD'nin yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt vereceğini açıkladı

Ankara

Carney, Trump'ın tüm ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında açıkladığı yeni gümrük vergilerine ilişkin Ottawa'da basın toplantısında konuştu.

Trump'ın açıkladığı tarife artışları kapsamında Kanada'ya uygulanacak yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt vereceklerini dile getiren Carney, "Bu önlemleri gönülsüzce alıyoruz." ifadesini kullandı.

Carney, söz konusu önlemlerin "ABD'de maksimum, Kanada'da ise minimum etkiye yol açacak şekilde" düzenleneceğini belirtti.

Trump'ın aksine, Kanada'nın ABD'den ithal edilen otomobil parçalarına tarife uygulamayacağını duyuran Carney, ABD yönetiminin tarifeler nedeniyle kendi vatandaşına vereceği olası zarardan dolayı "nihayetinde rota değiştireceğini" vurguladı.

Mark Carney ayrıca, "Kendi politikaları ABD'li ailelere zarar verecek. Bu durum, Kanada'yı olduğu kadar ABD'nin diğer ortaklarını da zorlayacak." dedi.

Trump'ın yeni tarife planı

Başkan Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.

Trump'ın dün imzaladığı kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor.

Bunlar arasında Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliğine yüzde 20, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 ve Türkiye'ye yüzde 10 oranında karşılıklı tarife uygulanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz Kuvvetleri 12 denizaltıyla "Çanakkale Boğaz Geçişi" yapacak
Türkiye'den İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırılara tepki
KKTC Sağlık Bakanlığından sanatçı Volkan Konak'ın vefatına ilişkin açıklama
Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı'dan AB'ye yargıyı etkilemekten kaçınması uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti

Benzer haberler

Kanada, ABD'nin yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt vereceğini açıkladı

Kanada, ABD'nin yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt vereceğini açıkladı

ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan yangınlarda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Zelenskiy, ABD ile Rusya'nın koşulsuz ateşkes sağlanması yönünde görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti

ABD Başkan Yardımcısı, Musk'ın görevden ayrıldıktan sonra Trump'ın yakın çevresinde olacağını belirtti

ABD Başkan Yardımcısı, Musk'ın görevden ayrıldıktan sonra Trump'ın yakın çevresinde olacağını belirtti
Trump, en yüksek gümrük tarifesini Afrika'daki Lesotho Krallığı'na uyguladı

Trump, en yüksek gümrük tarifesini Afrika'daki Lesotho Krallığı'na uyguladı
Macron, Trump'ın yeni gümrük tarifelerini "sert ve yersiz" bulduğunu söyledi

Macron, Trump'ın yeni gümrük tarifelerini "sert ve yersiz" bulduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet