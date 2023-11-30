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Dünya

Kanada, ABD'deki Sih lidere suikast planlanmasında Hindistan'a yönelik suçlamayı değerlendirdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'de Halistan Kurtuluş Gücü yanlısı "Adalet için Sihler" hareketi lideri Gurpatwant Singh Pannun'a yönelik suikast planlamasında Hindistan hükümetinin dahli olduğu suçlanmasının ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Murat Karadağ  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Kanada, ABD'deki Sih lidere suikast planlanmasında Hindistan'a yönelik suçlamayı değerlendirdi

Ternton

Kanada'nın başkenti Ottawa'da basına açıklamalarda bulunan Trudeau, "ABD topraklarında bir Sih lidere yönelik suikast planlamasında Yeni Delhi'nin müdahil olduğu iddiaları, Hindistan'ın, Kanada'nın da bu yöndeki iddialarını dikkate alması gerektiğini gösteriyor." dedi.

Hindistan hükümetine yönelik suçlamanın bu yöndeki kendi çekincelerini desteklediğini söyleyen Trudeau, "ABD'den gelen haberler, en başından beri konuştuğumuz şeyin yani Hindistan'ın, bunu ciddiye alması gerektiğinin altını çiziyor." ifadesini kullandı.

İngiliz Financial Times gazetesi, 23 Kasım'da, KLF yanlısı SFJ hareketinin lideri Gurpatwant Singh Pannun'a yönelik ABD'deki suikast girişiminin önlendiğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de yaşayan Sih lidere yönelik suikast girişimine Hindistan yönetiminin dahil olduğu endişesini eylülde Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ilettiği bildirilmişti.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemenin yanı sıra Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

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