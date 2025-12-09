Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Revize edilmiş belgeleri (barış planı) yakın gelecekte ABD'ye göndermek için hazır oluruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenskiy, Avrupalı müttefikleri ile barış planı üzerinde çalıştıklarını ve söz konusu planı kısa sürede ABD tarafına sunmak istediklerini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Zelenskiy: Revize edilmiş belgeleri (barış planı) yakın gelecekte ABD'ye göndermek için hazır oluruz

Kiev

Zelenskiy, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımında, 2 gün boyunca Avrupa'da temaslarda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerinde Avrupalı müttefikleri ile çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, bugün Ukrayna'nın müzakere ekibiyle bir araya geldiğini kaydetti.

Zelenskiy, söz konusu plan üzerine dün Londra'da toplantıların yapıldığını anımsatarak, "Müzakere ekibimizle dün Londra'da Avrupalı ​​müttefiklerimizin ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde yaptığımız çalışmaların sonuçlarını görüştük." ifadesini kullandı.

Çalışmaların yoğun şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Savaşı sona erdirmek için olası adımların, tüm ayrıntıların üzerinde çok aktif şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ve Avrupa’nın bileşenleri üzerinde daha fazla çalışma yapıldı ve bunları Amerika'daki müttefiklerimize sunmaya hazırız. ABD tarafıyla mümkün olan en kısa sürede mümkün olan en iyi adımları atmayı umuyoruz. Gerçek barışla ilgileniyoruz ve Amerika ile sürekli temas halindeyiz."

Zelenskiy, savaşın bitmesinin Rusya'ya bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Revize edilmiş belgeleri (barış planı) yakın gelecekte ABD'ye göndermek için hazır oluruz." ifadesini kullandı.

