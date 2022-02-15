Dolar
13.63
Euro
15.49
Altın
1,854.01
ETH/USDT
3,085.60
BTC/USDT
43,843.00
BIST 100
2,038.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı hızla artıyor

Ahmet Emin Dönmez   | 15.02.2022
Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı hızla artıyor

Yaounde

Kamerun’un Batı ve Littoral bölgesinde yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı bin 242’ye yükseldi.

Kamerun Halk Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgınında şimdiye kadar bin 242 vaka tespit edildiği duyuruldu.

Salgının ülkenin 3 bölgesinde daha görüldüğü belirtenin açıklamada, 35 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İlk olarak acak 2021'de ülkenin Batı ve Littoral bölgesinde ortaya çıkan salgında, 37 vaka tespit edildiği, 5 kişinin kolera salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun’da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da 50 yaş üstüne Kovid-19 aşı zorunluğu başladı
Türkiye'de 94 bin 730 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Özdarendeli'den TURKOVAC'ın güvenle yaptırılabileceği açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 922 bin 473'e çıktı
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

Benzer haberler

Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı hızla artıyor

Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı hızla artıyor