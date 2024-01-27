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Dünya

Kamerun'da asırlar boyunca iletişim için kullanılan vurmalı çalgı: "Tam-tam"

Kamerun'da uzun yıllar iletişim aracı olarak kullanılan vurmalı çalgı "tam-tam", düğün, cenaze, şenlik gibi törenlerin vazgeçilmez enstrümanları arasındaki yerini hala koruyor.

Ahmet Emin Dönmez  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Kamerun'da asırlar boyunca iletişim için kullanılan vurmalı çalgı: "Tam-tam" Fotoğraf: Ahmet Emin Dönmez/AA

Yaounde

Afrika'nın en eski enstrümanlarından "tam-tam", Orta Afrika'da çoğunlukla Gabon ve Kamerun'da yaşayan Beti halkının geleneksel çalgısı olarak biliniyor.

İsmini "asil" kelimesinden alan Beti toplumu için "orman enstrümanı" olarak da anılan tam-tam, asırlar boyunca iletişim aracı olarak kullanıldı.

Halka evlilik, ölüm, doğum ve benzeri bilgiler, tam-tam notaları aracılığıyla duyuluyordu.

"Beti halkı, tam-tam çalgısını bir dil gibi kullanıyordu"

Kamerunlu müzisyen Son Takambo Julio Dimitri, AA muhabirine, tam-tamın tarihsel yolculuğu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dimitri, Orta Afrika'da Gabon ve Kamerun'da yaşayan ve bölgenin en kadim toplulukları arasında olan Betilerin tam-tamı uzun yıllar iletişim aracı olarak kullandığını söyledi.

Bugün tam-tamın düğünlerde, cenazelerde, kiliselerde ve önemli günlerde kullanıldığını anlatan Dimitri, "orman çalgısı"nın aynı zamanda Orta Afrika özelinde Kamerun'un kültürel zenginliğinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Dimitri, "Başta Beti halkı olmak üzere birçok Orta Afrika toplumu, bazen bir kralın ölümünü, bazen bir kralın tahta çıkışını ya da tarım sezonunun başlangıcı gibi önemli haberleri topluma tam-tam notalarıyla duyuruyordu." dedi.

Tam-tamla her ezginin, her sözün söylenebileceğini belirten Dimitri, "Beti toplumu, tam-tam çalgısını bir dil gibi kullanıyordu." ifadesini kullandı.

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