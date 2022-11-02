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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kamboçya, Ukrayna güçlerini mayın arama ve çıkarma konusunda eğitecek

Kamboçya, Ukrayna güçlerinin mayın arama ve çıkarma konusunda eğitimi için ülkeye ekip gönderecek.

Büşra Selvi Öğütcen   | 02.11.2022
Kamboçya, Ukrayna güçlerini mayın arama ve çıkarma konusunda eğitecek Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Hun Sen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Hun Sen, Rus güçlerinin işgal ettiği yerlere döşediği mayınların çıkarılması amacıyla Ukraynalı personelin eğitilmesi için Japonya ile iş birliğinde bir ekip gönderileceğine dair söz verdi.

Zelenskiy, Kamboçya'nın mayın temizleme ekibi gönderme teklifinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi ataması konusunda mutabakata varıldı.

Kamboçya Mayın Eylem Merkezi Genel Müdürü Heng Ratana, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Japon ekiplerle görüşüleceğini açıkladı.

Ratana, bunun ardından ilk mayın temizleme ekibinin aralık ayının ilk günlerinde, ikinci ekibin de 2023'ün ilk çeyreğinde Ukrayna'ya gönderilebileceğini söyledi.

- Savaşlar, Kamboçya'yı mayında tecrübeli yaptı

"Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya (ICBL)" girişiminin 2020 raporuna göre, kitlesel antipersonel mayın kirliliğinin olduğu ülkeler arasında Kamboçya da bulunuyor.

Kamboçya'da Vietnam Savaşı ve iç savaş yıllarından kalma 6 milyona yakın patlamamış mayın olduğu tahmin ediliyor.

Kamboçya Mayın Eylem ve Mağdur Destek Kurumunun verdiği bilgilere göre, 1979-2021 yıllarında 19 bin 806 kişi kara mayınları ve diğer patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle hayatını kaybetti.

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