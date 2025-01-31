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Dünya

Kahire, yarın 6 Arap ülkesinin katılımıyla Gazze ve UNRWA ile ilgili toplantıya ev sahipliği yapacak

Mısır'ın başkenti Kahire, yarın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve UNRWA'nın desteklemenin yollarını ele almak üzere 6 Arap ülkesinin katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Laith Al-jnaidi, Mehmet Nuri Uçar  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Kahire, yarın 6 Arap ülkesinin katılımıyla Gazze ve UNRWA ile ilgili toplantıya ev sahipliği yapacak

Amman

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, yarın düzenlenecek olan Kahire toplantısına Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt katılacak.

Kahire toplantısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere tehcir edilmesi yönündeki teklifinin bu iki ülke ve diğer Arap ve uluslararası taraflarca reddedilmesinden birkaç gün sonra planlanması dikkat çekti.

Haberde başka ayrıntıya yer verilmezken, Ürdün Devlet televizyonu El-Memleke, toplantıda bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Gazze Şeridi'nde ateşkes ve UNRWA'yı desteklemenin yollarının ele alınacağını aktardı.

Toplantıda ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımın yeterli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılmasının yolları görüşülecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyerek "Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği" önerisinde bulunmuştu.

Aralarında Ürdün, Mısır, Irak, Fransa, Almanya, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'in de bulunduğu birçok ülke Trump'ın teklifini reddeden açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasaklama kararı

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, dün yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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