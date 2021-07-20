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Kabil'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınına bayram namazı sırasında 3 roket mermisi isabet etti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına bayram namazı sırasında 3 roket mermisi isabet etti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 20.07.2021
Kabil'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınına bayram namazı sırasında 3 roket mermisi isabet etti Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Kabil

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına bayram namazı sırasında 3 roket mermisinin isabet ettiğini açıkladı. Saldırılarda can kaybının olmadığı, roket mermilerinin isabet ettiği bölgelerde hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırının Cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazının kılındığı sırada gerçekleştiği bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın barış için ciddi iradesi bulunmuyor

Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın barış konusunda ciddi bir iradesinin bulunmadığını söyledi. Taliban'ın şiddeti arttırarak barışa yönelik iradesinin olmadığını gösterdiğini ifade eden Gani, güvenlik güçlerinin ülke topraklarını korumak için çok sayıda kayıp verdiğini belirtti.

Gani, ülkede devam eden savaş durumunu en kısa zamanda değiştirmek için ciddi bir plan üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gani, böyle bir dönemde siyasilerin de birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

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